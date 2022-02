Es soll sich unbedingt etwas tun am Bahnhof – genauer gesagt, es sollen mehr Züge halten. Da sind sich der Alsenzer Gemeinderat sowie Ortsbürgermeisterin Karin Wänke einig. So fordern sie, dass der Regionalzug RE 17, der von Kaiserslautern nach Koblenz fährt, auch künftig in Alsenz Halt macht. Dies soll auch für weitere Züge gelten, die bislang an Alsenz vorbeifahren. Und auch über künftige Verbindungen hat sich der Gemeinderat seine Gedanken gemacht. Auch Landrat Rainer Guth sowie Landtagsabgeordnete sollen sich dafür stark machen, forderte das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung. Dafür solle eine Gesprächsrunde mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd und der Politik initiiert werden. Die Zugverbindungen sind immer wieder Thema für die Alsenzer Gemeindevertreter, 2019 hatten sie sich mit einer Resolution an den ZSPNV gewandt.

Mit dem Jahresfahrplan 2024 tritt für die Alsenzbahn von Kaiserslautern nach Bad Kreuznach ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft, der bis 2037 gilt.