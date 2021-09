Die Gemeindeschwestern plus im Donnersbergkreis, Eva Müller und Tanja Loureiro, möchten einen Stammtisch für Bewegungsbegleiter gründen. Gleichzeitig möchten sie weitere Bürger für dieses Ehrenamt begeistern.

Geplant sind lockere Treffen in regelmäßigen Abständen von etwa sechs bis acht Wochen für die Bewegungsbegleiterinnen und Bewegungsbegleiter, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeschwestern. Eingeladen sind Personen, die in der Vergangenheit im Rahmen der Kampagne „Ich bewege mich – mir geht es gut!“ schon einmal an einer Bewegungsbegleiter-Schulung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung teilgenommen haben. Zudem möchten die Gemeindeschwestern im Donnersbergkreis weitere Menschen für dieses Ehrenamt begeistern und an den Stammtisch holen. Voraussetzung ist die Teilnahme an der oben genannten Schulung. Sie umfasst ein zweitägiges Programm aus Theorie- und Praxiseinheiten und enthält Informationen zum Thema „Bewegung im Alter“. Nähere Informationen sowie aktuelle Schulungstermine inklusive einer Online-Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter www.lzg-rlp.de/de/schulungen.html. Kontakt mit der Projektkoordinatorin Annika Kersting kann unter Telefon 06131 2069-67, E-Mail: akersting@lzg-rlp.de aufgenommen werden. Wer Interesse an dem Stammtisch hat, kann sich melden unter Telefon 06352 710-323 oder 06352 710-511 oder per E-Mail an gemeindeschwester-plus@donnersberg.de.