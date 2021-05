Die Gemeindeschwester plus, zunächst auf ein Jahr bewilligt, kann ein zweites Jahr ihrer Aufgabe als Mittlerin zwischen Hochbetagten, die zu Hause leben, und passenden Hilfsangeboten nachgehen. Sie tut das auch nicht mehr allein: Eva Müller, die Donnersberger Pionierin in diesem Dienst, teilt sich ihre Arbeit seit 15. April mit Tonja Loureiro aus Bubenheim.

Das erste Jahr hat laut Eva Müller viel gebracht. Jede Menge Kontakte, auch Einblicke in manche Defizite. Sie hat nun eine weitere Perspektive, denn ihre Stelle, zu 75 Prozent vom Land, zu 25 Prozent von den im Land tätigen Krankenkassen finanziert, ist vorerst bis zum Jahresende weiter bewilligt worden. Verstetigt ist sie damit noch nicht, worauf sie aber noch hofft – gemeinsam mit ihrer Kollegin Tonja Loureiro, mit der sie sich die Stelle seit 15. April teilt. Eine solche Aufteilung der Arbeit sei von Anfang an ihr Wunsch gewesen, so Müller. Die beiden haben sich in ihrer Zuständigkeit den Kreis aufgeteilt. Eva Müller, die beim Deutschen Roten Kreuz in Rockenhausen untergebracht ist, ist Ansprechpartnerin im Westkreis, wozu auch Eisenberg gehört, Tonja Loureiro, im Kreishaus angesiedelt, betreut den Ostkreis.

Viel dreht sich um Corona

Zugutekommen soll der Einsatz der Gemeindeschwester plus Menschen, die über 80 Jahrealt sind, noch zu Hause leben, pflichtversichert sind und keinen Pflegegrad haben. Denn haben sie einen solchen, dann sind die Pflegestützpunkte und in der Folge die Pflegedienste für sie zuständig. „Wenn jemand anruft, ist das immer die erste Frage, die ich stellen muss“, berichtet Müller. Die Gemeindeschwester plus ist aber nicht diejenige, die selbst pflegerisch Hand anlegt. Sie hat die Aufgabe, Bedarf zu ermitteln, zu beraten über gesundheitliche, soziale, hauswirtschaftliche Themen, zu Fragen der Wohnsituation, der Mobilität, und sie vermittelt Hilfen und Kontakte. Hinzu kommt das Schaffen von Strukturen und Netzwerken, die den Menschen ihren Alltag erleichtern und helfen, selbstständig zu bleiben. Ein weites Feld. Da kann es um Essen auf Rädern gehen, um hauswirtschaftliche Hilfen, um Wege gegen Vereinsamung – wichtig gerade in der Pandemiezeit, in der so viele gewohnte Begegnungen wegfallen. Kein Skatabend oder Stammtisch, keine Seniorengymnastik, kein Kaffeetreff. Und manchmal ergibt sich auch, dass doch über einen Pflegegrad nachzudenken ist. Momentan drehten sich viele Gespräche um Corona-Impfungen – Anmeldung, Beförderung, Unsicherheiten wegen der Impfstoffe, so Müller.

Überhaupt Corona: Mitten hineingestartet in die Pandemie, war Müllers erstes Jahr stark von ihr geprägt, zumal sie die Hauptaufgabe, das Kontakteknüpfen und Netzwerken, nicht eben erleichtert hat. Immerhin hatte es die Landesregierung den Gemeindeschwestern plus freigestellt, in Zeiten der Kontakteinschränkung noch Hausbesuche anbieten zu können. „Es war ja auch ein trockenes Jahr, und man konnte viel im Freien machen“, so Müller. Doch sie musste sich auch andere Wege einfallen lassen, um in Kontakt zu kommen – über das Verteilen von Alltagsmasken, Besuche auf Wochenmärkten, Bewegungsangebote im Freien. Flyer seien auf eher wenig Resonanz gestoßen, persönliche Anschreiben dagegen hätten Türen geöffnet. In Unkenbach etwa habe sie 20 Personen angeschrieben, woraus sich 16 Hausbesuche ergeben hätten. Patientenverfügung, Notfalldose, Kirchencafé, Alltagsbegleitung, das seien Themen gewesen – dazu der Wunsch nach einem Spieletreff.

Eingestehen, dass vieles nicht mehr geht

Was häufig sichtbar wurde: wachsende Hürden bei hauswirtschaftlichen Arbeiten. „Die Leute müssen sich eingestehen, dass sie manches nicht mehr so gut können, zum Beispiel die Gardinen auf- und abhängen.“ Hier fehle ein niedrigschwelliges Angebot für kleine Hilfen und Dienste im Alltag. „Könnten dafür Gemeinden nicht jemanden anstellen?“, fragt Müller. Es gebe zwar solche Hilfen, aber die seien für die Senioren häufig zu teuer. Sie habe bei Gemeinden schon angefragt, doch da die oft klamm seien, zeigten die Aufsichtsbehörden die Rote Karte. Für eine solche Dorfhelferin habe sie bei der Landtagsabgeordneten Jaqueline Rauschkolb um politische Unterstützung gebeten. Was sie ebenfalls begrüßen würde: ein Formularlotse, der den Menschen hilft, mit behördlichem Schriftverkehr zurechtzukommen.

Auffällig: Es seien weit überwiegend Frauen, die sich an sie wenden. 80 Frauen, die sich gemeldet hätten, stünden 33 Männern gegenüber, dazu kämen 20 Ehepaare. Die Hälfte der Kontakte und Begegnungen im ersten Jahr liefen über Hausbesuche, nämlich 160, wie Müllers Bilanz für das Jahr 2020 ausweist. Im aktuellen Jahr seien es auch schon 64 gewesen. 131 Telefonate von mehr als 15 Minuten Dauer habe sie 2020 geführt, 24 Sprechstunden abgehalten.

Defizite beim Vernetzen von Angeboten

Sehr zufrieden ist Eva Müller mit der Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten, auch mit der Kommunikation mit Bürgermeistern, Krankenkassen, Sozialdiensten. Defizite sieht sie noch bei der Vernetzung und dem Sammeln von Angeboten für Senioren – „das verläuft sehr zäh“. Geplant ist, solche Angebote dann regelmäßig aktualisiert veröffentlichen zu können. Zu den Hausärzten seien kaum Kontakte möglich gewesen, auch der Datenschutz sei oft ein Hemmnis. Eva Müller sieht auch den Gedanken der Prävention noch zu wenig ausgeprägt, häufig höre sie: „Ich brauche Sie noch nicht, es geht ja noch.“

„Das ist genau das, was ich immer machen wollte“, freut sich Tonja Loureiro über ihre neue Aufgabe. Gemeinsam mit Eva Müller ist sie jetzt als Gemeindeschwester plus im Landkreis unterwegs und zuständig für den Ostkreis.Loureiro war Krankenschwester, OP-Schwester, hat in der ambulanten Pflege gearbeitet, wie sie erzählt. Dann habe sie mal einen Tapetenwechsel gebraucht und war zuletzt Büroangestellte in einem Fuhrunternehmen. „Jetzt will ich wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ich brauche die Sorge für andere Menschen, da kann ich was bewirken“, sagt die verheiratete Mutter zweier erwachsener Kinder, die in ihrem Heimatort Bubenheim auch dem Gemeinderat angehört. Sie ist zuversichtlich, dass der Dienst, bislang befristet bis Ende dieses Jahres, weitergehen wird, zumal als Teil der Koalitionsvereinbarung. Er schließe eine Lücke, sei präventiv ausgerichtet, helfe, die Menschen da zu lassen, wo sie sind und sein wollen: in ihrer eigenen Umgebung und Lebenswelt.

Kontakt:

Eva Müller: Telefon 06352/710-323; Tonja Loureiro: 06352/710-511. E-Mail: gemeindeschwester-plus@donnersberg.de.