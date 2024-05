Die Freien Wähler Zellertal haben ihre Listen für die Ortsgemeinderats- und Ortsbeiratswahlen aufgestellt. Der Vorsitzende und aktuelle Ortschef Christian Lauer ist allerdings nicht mehr dabei.

„Die vergangenen fünf Jahre waren geprägt von strukturellen Veränderungen, unter anderem von einem demographischen Wandel und einem Fachkräftemangel. Mit viel Einsatz konnten frühzeitig die richtigen Weichen gestellt und beispielsweise die Teams für die Kita und der Gemeindearbeiter neu und vollständig aufgestellt sowie qualifiziert werden“, sagt Noch-Ortschef Christian Lauer, der zusammen mit Georg Schwedhelm die FWZ leitet. Dass er nicht mehr antritt, habe berufliche Gründe, sagt Lauer. Gewählt wird das Ortsoberhaupt traditionell aus der Mitte des Rates heraus, deshalb gibt es für dieses Amt keine offiziellen Kandidaten. Die FWZ-Liste wird von Sonja Stoll-Merkel, derzeit Ortsvorsteherin von Harxheim, angeführt.

„Die Freie Wählergruppe Zellertal versteht sich seit ihrer Gründung 1976 als Plattform von Bürgern, die kommunalpolitisch ihren Wohnort engagiert mitgestalten wollen. Dabei liegt der Fokus nur auf der Gemeinde Zellertal mit den drei Ortsteilen“, teilt die Vorstandschaft mit. „Uns ist wichtig, dass der Einsatz in den Ortsteilen bzw. für die Gemeinde im Vordergrund steht. Die Ratsmitglieder sollen gut vernetzt zusammenarbeiten, um die Anforderungen vorausschauend gestalten zu können – das geht nur aktiv und zusammen“, heißt es weiter in einer Presse-Erklärung. Für die Wahl sei es gelungen, zahlreiche junge, in der Gemeinde bereits engagierte Bürger zu gewinnen. Die FWZ tritt auch in den Ortsteilen mit jeweils einer eigenen Liste an. Mehr Informationen unter www.fw-zellertal.de.

Die Kandidaten

Gemeinderat Zellertal: Sonja Stoll-Merkel (Harxheim), Antje Heilmann (Niefernheim), Georg Schwedhelm (Zell), Wolfgang Hessemer (Harxheim), Andreas Lorenz (Niefernheim), Patricia Berst (Zell), Steffen Schröder (Harxheim), Kristof Puder (Niefernheim), Norman Wagner (Zell), Annemarie Kabs (Harxheim), Massih Majboor (Niefernheim), Saskia Schwedhelm (Zell), Petra Ochßner (Harxheim), Elmar Schüttler (Niefernheim), Sebastian Osterroth (Zell), Kai Puder Niefernheim)

Ortsbeirat Harxheim: Sonja Stoll-Merkel, Steffen Schröder, Antonia Burkard, Laura Grünewald, Maximilian Altstädt, Wolfgang Hessemer, Annemarie Kabs, Petra Kuntz, Petra Ochßner, Simon Kabs, Hans Joachim Herweck

Ortsbeirat Niefernheim: Kristof Puder, Norbert Zaharanski, Antje Heilmann, Katrin Puder, Bastian Walter, Massih Majboor, Elmar Schüttler, Kai Puder

Ortsbeirat Zell: Georg Schwedhelm, Norman Wagner, Patricia Berst, Kerstin Niederauer-Kopf, Saskia Schwedhelm, Daniel Weber