Für Eva Schlemmer geht es in der neuen Legislaturperiode in die zweite Amtszeit als Ortsbürgermeisterin von Finkenbach-Gersweiler. Dort wurde die 42-Jährige wie schon 2019 vom Gemeinderat gewählt. Bei der Verteilung der Aufgaben habe man sich im Rat darauf geeinigt, dass Schlemmer das Amt als Ortschefin erneut übernimmt: „Eine muss natürlich vorne stehen“, sagt sie. Als Erstes steht für Schlemmer der Abschluss des Umbaus am Dorfgemeinschaftshaus in Finkenbach an. Dazu kommt langfristig das geplante Großprojekt am Viktoriastift – konkrete Vorhaben für die nächste Zeit gebe es aber noch nicht.