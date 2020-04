Das Corona-Virus hat alle im Griff, auch die kommunalen Parlamente haben in den letzten Wochen nicht getagt. In Marnheim hat jetzt Ortsbürgermeister Tim Mühlbach die erste Sitzung seines Gemeinderates anberaumt.

Die Ratsmitglieder mussten Entscheidungen zum Sanierungsabschluss der großen Halle im Sport- und Freizeitzentrum treffen. Es bot sich an, in diesem großen Raum auch die Ratssitzung abzuhalten. Hier konnten die notwendigen Vorschriften zur Begegnung im öffentlichen Raum eingehalten werden, der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern wurde gewahrt. Mühlbach ermahnte seinen Rat, den Mindestabstand nicht zu unterschreiten und stellte in Aussicht, die Sitzung zügig durchzuführen. Auf einen Protokollanten der Verwaltung musste Mühlbach verzichten und selbst das Protokoll führen, da wegen der Corona-Krise keine VG-Mitarbeiter zu Ratssitzungen geschickt werden.

Notwendigkeit in Frage gestellt

Auf der Tagesordnung stand die geplante Beschallung der Halle, die Anschaffung eines Rollos für den Thekenbereich im Foyer sowie eine Schalldämmung im Foyer. Die Firma Kibo-Sound hatte ein Angebot für eine Hallenbeschallung abgegeben. Inhaber Hassan Serhan erläuterte die einzelnen Posten und beantwortete Rückfragen. Da die Kosten noch in der Gesamtplanung der Hallensanierung beinhaltet sind, werden sie auch noch mit einem Landeszuschuss von 60 Prozent finanziert, erläuterte Mühlbach, als sich eine kritische Diskussion entfachte, ob die Maßnahmen überhaupt notwendig seien.

Der Rechnungshof habe schon angemahnt, dass die Halle zu wenig vermietet worden sei, erklärte Mühlbach. Eine Vermietung werde zwar nie die Kosten decken, doch dazu beitragen, sie abzumildern. Für das laufende Jahr mussten allerdings schon einige Buchungen abgesagt werden. Gut vermietet werde die Halle nur dann, wenn sie auch attraktiv sei, argumentierten einige Ratsmitglieder. Die Skeptiker mahnten an, dass Marnheims Finanzsituation sehr schlecht sei und wichtige Zukunftsprojekte wie ein weiteres Neubaugebiet und eine umfassende Kita-Sanierung noch anstehen würden. Doch Mühlbach verwies darauf, dass Investitionen notwendig seien, um die Gemeinde voranzubringen.

Knappe Mehrheit für Beschallungsanlage

Nach einer kurzen Pause, in der auch der Mindestabstand im Freien eingehalten wurde, stimmten die Ratsmitglieder über die diskutierten Maßnahmen ab und sprachen sich mit acht Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für das Beschallungsangebot und die Anbringung der Thekenrollos aus. Vorher sei noch zu klären, ob diese Maßnahme bereits im Brandschutzkonzept der Halle berücksichtigt wurde, das werde der Bürgermeister tun.

Damit ein Angebot zur Schalldämmung im Foyer eingeholt werden kann, beauftragten die Ratsmitglieder den Ortschef mit acht Jastimmen, drei Enthaltungen und fünf Nein-Voten.

Einstimmig beschlossen wurde die Beauftragung zur Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Neubaugebiet „Zwischen den Kirchheimer Wegen“ und die notwendige Änderung der Straßenbeleuchtungsanlagen infolge der Niederspannungsverkabelung im Ortsnetz.

Mühlbach informierte auf Anfrage darüber, dass in der Kindertagesstätte sechs Mitarbeiterinnen ohne Beschränkung arbeiten, drei Kräfte dauerhaft erkrankt sind und die restlichen einer Risikogruppe angehören und ohne Kinder im Haus notwendige Arbeiten erledigen, außerdem werden Überstunden abgebaut und vorhandener Resturlaub wird genommen. Im Neubaugebiet wird die Firma Inexio für die Internetfähigkeit sorgen, erklärte der Ortsbürgermeister auf eine weitere Frage.

Die nächste Sitzung – wieder im Sport- und Freizeitzentrum – ist für 20. Mai, 19.30 Uhr, angesetzt.