Der Ortsgemeinderat von Höringen hat sich bereits vor geraumer Zeit dafür ausgesprochen, dass geeignete Flächen in der Gemarkung zum Aufbau von Photovoltaik-Freiflächenanlage genutzt werden können.

Dies soll allerdings vorrangig auf jenen Flächen geschehen, die für die Nutzung in der Landwirtschaft nicht besonders wertvoll sind. Deshalb werden solche Anlagen „dem Berufsstand des Landwirtes nicht weh tun“, so die Einschätzung von Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“).

Die Ortsgemeinde wird aber derzeit in Sachen Photovoltaik keine eigene Wege gehen, so der Ortsgemeinderat. Das Gremium warte zunächst ein Sachgutachten dazu ab, das die Verbandsgemeinde Winnweiler in Auftrag gegeben hat. Darin werden Potenzialflächen ermittelt und beschrieben. Auch das Gebiet von Höringen wird darin bewertet. Bevor es dann für die Ortsgemeinden in die Detailplanung geht, müsse eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erfolgen, ergänzte die Ortsbürgermeisterin.