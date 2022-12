Die Ortsgemeinde will schon bald ein weiteres Neubaugebiet unter der Bezeichnung „Elf Morgen“ ausweisen. Ein Bedarf dafür besteht laut Ortsbürgermeister Christoph Stumpf.

Bereits in einer früheren Sitzung hatte der Rat den Geltungsbereich für das Gebiet abgesteckt. Es handelt sich um eine Fläche nördlich der Bebauung entlang der Alsenzstraße in Richtung Autobahn. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan zwar als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen, doch greift in diesem Fall eine Sonderregelung, sodass eine Umsetzung in einem vereinfachten Verfahren denkbar ist. Über die Eignungsfähigkeit hat das Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern bereits eine Studie erstellt. Demnach sprechen nur zwei Punkte gegen ein Neubaugebiet: die hohen Ertragswerte der Böden und die Versickerung des Oberflächenwassers. Letzteres lasse sich aber durch zwei zusätzliche Gräben am südlichen und östlichen Rand des Gebiets ableiten.

Entstehen soll ein allgemeines Wohngebiet mit Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen. Zur Alsenzstraße hin sind Mehrfamilienhäuser möglich, direkt gegenüber sind Flächen für Kettenhäuser ausgewiesen. Ansonsten sind Ein- und Zweifamilienhäuser geplant. In weiteren Schritten sollen nun ein Schallschutzgutachten eingeholt und ein Energiekonzept geprüft werden. Dies auch im Hinblick auf die Anerkennung von Münchweiler als Energiedorf. Erschlossen wird das Gebiet über die Alsenzstraße und über die Alsenbrücker Straße. Die Straßenzüge sind so angelegt, dass jederzeit eine Erweiterung nach Norden möglich sein wird. Das planerische Verfahren muss innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.