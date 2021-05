Die Gemeinde Imsbach will das Pfarrheim von der katholischen Kirchengemeinde kaufen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Gaststätte mit darüberliegender Wohnung und einem Anbau als Veranstaltungs- und Tagungsstätte.

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der aktuelle Haushalt der Gemeinde sieht für den kauf allerdings keine Geldmittel vor, weshalb der Gemeinderat tätig werden musste. Er beschloss kurzerhand, einen anderen Posten dafür zu verwenden, und zwar den für die Anschaffung von einem Duschcontainer mit Sanitäranlagen für den Grill und Zeltplatz. Hierfür sind dieses Jahr 80.000 Euro veranschlagt, die aber coronabedingt noch nicht ausgegeben werden konnten. Ob diese Summe in voller Höhe gebraucht werde, sei ohnehin derzeit noch offen, sagte Ortsbürgermeister Oliver Krupp.

Genug Geld ist da

Außerdem erwartet die Gemeinde laut Krupp dieses Jahr noch Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Hinter der oberen Gasse“ in Höhe von 144.000 Euro. Die Gemeinde könne das Pfarrheim also problemlos finanzieren, so Krupp.

„Das Anwesen bringt uns in der Weiterentwicklung des Ortes ein großes Stück weiter“, sagte der Ortschef außerdem. Hauptsächlich in der Daseinsvorsorge will die Kommune künftig besser aufgestellt sein und dabei die Seniorenbetreuung und die medizinische Versorgung in den Vordergrund rücken.

Derzeit werden verschiedene Konzepte abgewogen und Fördermöglichkeiten geprüft. „Wir sind bestrebt, so schnell wie möglich mit der Umsetzung beginnen zu können. Parallel dazu muss die Finanzierung sichergestellt werden, auch unter Berücksichtigung von Zuwendungen“, so der Ortsbürgermeister.