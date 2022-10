Die Gemeinde plant, eigenen Strom zu produzieren. Zum einen für den eigenen Bedarf und darüber hinaus zum Verkauf über vier Elektrotankstellen auf dem Parkplatz von Haus Gylnheim. Als Stromlieferanten sind Photovoltaikmodule auf dem Dach von Haus Gylnheim, Göllheims „guter Stube“, vorgesehen. Da Sonnenschein und Strombedarf in der Regel versetzt sind, soll ein umfangreicher Stromspeicher die Energieversorgung der Festhalle in den Abend- und Nachtstunden sicherstellen. Vier Ladestationen sollen neben der Strompreisersparnis für direkte Einnahmen sorgen. Mittelfristig, so Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller, könnten auch die gemeindeeigenen Häuser im Umfeld von Haus Gylnheim mit Strom versorgt werden. Mit der detaillierten Planung samt einer Kostenaufstellung ist das Büro Symartec aus Oberwiesen beauftragt, das schon die Rahmenplanung erarbeitet hat.