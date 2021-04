Zwar sieht der Breunigweilerer Haushalt für 2020 ein Minus von rund 7150 Euro vor. Die gute Nachricht aber: Die Ortsgemeinde ist nach wie vor schuldenfrei. Viel Spielraum für die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben bestehen allerdings dennoch nicht.

Denn ein Großteil der Einnahmen in Höhe von 493.500 Euro – hauptsächliche Erträge sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 288.100 Euro, die Realsteuern mit 85.300 Euro und die Ausgleichsleistungen des Landes mit 29.600 Euro – fließt über die Umlagen direkt wieder ab: 174.000 Euro sind an den Donnersbergkreis, 210.400 Euro an die Verbandsgemeinde Winnweiler zu zahlen. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl fallen zudem die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 17.000 Euro um fast 6000 Euro geringer als im Vorjahr aus. Bei den Ausgaben schlagen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 14.354 Euro sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 48.293 Euro zu Buche. Die Abschreibungen belasten den Haushalt mit 15.279 Euro.

Im investiven Bereich steht Geld für die Abwicklung des Neubaugebiets „Schöne Aussicht“ bereit, wobei auch mit Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken zu rechnen ist. Trotz des geringen Fehlbetrags verfügt die Kommune zum Jahresende noch über liquide Mittel von 403.131 Euro.

Fehlbeträge verursachen die Gemeindehalle mit 20.547 Euro, das Friedhofs- und Bestattungswesen mit 12.379 Euro, die Straßenbeleuchtung mit 5602 Euro, der Dorfplatz mit 2646 Euro, die öffentlichen Grünflächen mit 2279 Euro und der Bauhof samt Fuhrpark mit 1852 Euro.