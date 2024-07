In den meisten Gemeinden geht derzeit der Trend weg von Erd- und hin zu Urnenbestattungen. Das ist auch in Göllheim der Fall. Der Platz in der Urnenwand wird allmählich knapp. Der Gemeinderat hat deshalb schon neue Pläne.

Die Gemeinde Göllheim plant, ein neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof anzulegen. Grund für diese Entscheidung ist die erhöhte Nachfrage. „Die bestehende Urnenwand wird voraussichtlich bis Ende des Jahres voll sein“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. Inzwischen liege der Anteil der Kremierungen bei rund 75 Prozent.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, auf dem Friedhof ein Urnenfeld anzulegen. Es soll 350 Quadratmeter umfassen. „Dort sollen eine Kreuzstele, Stelengruppen sowie Einzelstelen entstehen. Ergänzt wird das Angebot mit einem sogenannten Urnen-Erdsystem“, sagt Hartmüller. Dieses bestehe aus vertikalen Röhren in der Erde, die jeweils bis zu drei Urnen aufnehmen könnten. Diese sollen bevorzugt unter Bäumen entstehen, sodass Baumbestattungen im weiteren Sinn möglich werden. An Stelenplätzen sind zunächst 80 geplant, die auf dem dafür vorgesehenen Grundstück aber jederzeit erweitert werden können. Für die Maßnahme sind rund 150.000 Euro veranschlagt.