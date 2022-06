Die Ortsgemeinde Göllheim hat den Weg für den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf ihrer Gemarkung freigemacht.

Die Ortsgemeinde Göllheim hat den Weg für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf ihrer Gemarkung freigemacht. Dafür hat sie im Gewerbegebiet am Ruhweg (gegenüber der Firma Sonima, links von der Straße nach Dreisen) von dem Tonbaustoff-Hersteller Wienerberger, der in Eisenberg einen Standort hat, ein Grundstück gekauft. Laut Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller handelt es sich dabei um ein früheres, inzwischen aufgefülltes Abbaugebiet der Firma.

„Die zu belegende Konversionsfläche beträgt rund 20 Hektar und ermöglicht nach derzeitigem technischen Stand 20 bis 22 Megawatt Peak“, so Hartmüller im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Gemeinde möchte das Gelände nun an interessierte Investoren verpachten. „Es gab schon ein entsprechendes Gespräch“, so Hartmüller.

Hartmüller betont, dass die Gemeinde darauf achten werde, dass „ein entsprechender Abstand“ zwischen der Anlage und der Wohnbebauung eingehalten werde, denn die Akzeptanz durch die Göllheimer Bürger sei wichtig. Ein die Anlage umgebender Pflanzstreifen könne auch gleich als entsprechende Ausgleichsmaßnahme dienen.