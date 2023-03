Wenn es nach dem Gemeinderat geht, soll in der Hauptstraße sowie in der Vorder- und Hintergasse in Münsterappel künftig Tempo 30 gelten. Allerdings hat der Rat es nicht selbst in der Hand, das auch umzusetzen. Das können nur übergeordnete Behörden.

Bereits vor einiger Zeit hatte der Gemeinderat beschlossen, für die Hauptstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zu beantragen. Das Problem: Weil die Hauptstraße auch gleichzeitig Landesstraße ist, nämlich die L400, muss der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dem Beschluss zustimmen. Ein Tempolimit für die Vorder- und Hintergasse muss von der Verbandsgemeinde angeordnet werden.

Wie Ortsbürgermeister Gernot Pietzsch mitteilt, habe eine kürzlich vorgenommene Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße „katastrophale Ergebnisse“ gebracht. Der Spitzenreiter fuhr demnach stolze 118 Kilometer. Weit über die Hälfte der Autos halte sich nicht an die innerorts vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern.

Gefahr für Kinder in der Hauptstraße

Erschwerend komme hinzu, dass sich in der Hauptstraße Bushaltestellen für die Grundschulkinder befinden, die Kinder also die Straße überqueren müssen. Auch die Kinder der Kindertagesstätte müssten die Hauptstraße queren. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nähe auch der Parkplatz für die Dorfgemeinschaftshalle und das Feuerwehrgerätehaus. Eine ähnliche Situation gibt es laut Pietzsch auch in der Vorder- und Hintergasse, wo der Kindergarten angrenzt, aber auch Schulkinder sich auf dem Weg von und zur Schule befinden. Auch die Kirche befindet sich im Bereich der Vordergasse.

Am Ortsausgang Richtung Oberhausen, ebenfalls direkt an der L400, befindet sich zudem der Kinderspielplatz. Auch dort ist die Situation problematisch. Die dort ohne sonst übliche Verkehrsverschwenkung verlaufende Landstraße verleite zum zu schnellen Fahren, so der Ortsbürgermeister. Vor Jahren habe die Gemeinde bereits erfolglos versucht, beim Ausbau der L 400 entsprechende geschwindigkeitsreduzierende Verschwenkungen zu erhalten. Auch seien Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Hauptstraße beantragt, aber abgelehnt worden. Nachdem er aber beobachtet habe, dass in den rheinhessischen Gemeinden Wonsheim und Siefersheim entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzungen angeordnet worden seien, werde man nun mit den Messergebnissen einen neuerlichen Versuch unternehmen, dieses Ziel auch für Münsterappel zu erreichen.