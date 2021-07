Die Ortsgemeinde Göllheim ruft zu Spenden für die Hochwassergeschädigten in der Eifel auf. Für Soforthilfe für die Menschen vor Ort würden jetzt vor allem Dinge des täglichen Gebrauchs benötigt, heißt es in dem Aufruf. Benötigt werden gereinigte Kleidung in allen Größen, Schuhe in allen Größen, Geschirr und Kinderspielzeug. Die Spenden können an folgenden Tagen im Haus Gylnheim, Hauptstraße 33, abgegeben werden: Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag,10 bis 16 Uhr, Montag, 9 bis 15 Uhr.