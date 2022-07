In der Gemeinde Ilbesheim kann bald „all inclusive“ geheiratet werden. Im Gemeinderaum neben der Kirche wird ein Trauzimmer eingerichtet. Und wenn das Gemeindezentrum erst mal fertig ist, muss man zum Feiern nur „e Heisje weiter“ gehen.

Auch in Ilbesheim können sich Brautpaare künftig in einer eigenen Außenstelle des Standesamtes Kirchheimbolanden trauen lassen. Der Gemeinderat und der Verbandsgemeinderat haben in ihren jüngsten Sitzungen jeweils die Weichen dafür gestellt, dass der Gemeinderaum neben der Kirche zum Trauzimmer umfunktioniert werden kann. Außerdem will die Gemeinde ermöglichen, dass das Erdgeschoss des aus dem 11. Jahrhundert stammenden Kirchturms ebenfalls genutzt werden kann, etwa für einen Sektempfang.

Zudem ist in unmittelbarer Nachbarschaft das neue Gemeindezentrum, der sogenannte „Gräser Hof“, im Entstehen, das als Lokalität für die anschließende Hochzeitsfeier gemietet werden kann. Das Gebäude selbst kann als Gesamtpaket gebucht werden, die Gemeinde hat es aber auch möglich gemacht, nur Teile davon, etwa das Foyer, anzumieten. Zu dem Ensemble gehört auch der rund 1700 Quadratmeter große Park mit seinen alten Bäumen, der früher einmal als Gemeindefriedhof gedient hat. Er wurde vor einigen Jahren für rund 186.000 Euro (inklusive Landeszuschüssen) saniert – dabei haben auch viele Ilbesheimer ehrenamtliche Arbeit geleistet – und als „Generationenpark“ der Öffentlichkeit übergeben.