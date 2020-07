Ab Anfang oder Mitte August soll die Bürgerhausgaststätte in Reichsthal zumindest einmal in der Woche geöffnet werden. Nachdem der Pächter gekündigt hatte, will die Ortsgemeinde als Betreiber auftreten und sucht für die vorgesehenen Freitagsöffnungen freiwillige Helfer.

Zuvor soll umgestaltet und dem Thekenbereich ein moderneres Erscheinungsbild gegeben werden. Schon länger in Planung ist die Umgestaltung des Bürgerhausumfeldes. Nun wurden Fördergelder aus dem Investitionsstock für das auf rund 50.000 Euro veranschlagte Projekt bewilligt.

Um die Dorfmitte neu zu gestalten, wird die am Rand des Areals stehende Garage einbezogen, der Hof wird teilweise gepflastert. Auch der marode Zaun muss weg und die Fläche halbwegs eingeebnet werden. Der verbleibende Höhenunterschied könnte nach Vorstellungen des Gemeinderates genutzt werden, um Veranstaltungen eine Bühne zu geben.

Holzernte fällt deutlich höher aus

Auf den Weg gebracht ist die Ausschreibung für einen Forsteinrichtungsplanes. Im Gemeindewald muss wegen Borkenkäferbefalls Holz eingeschlagen werden. Auch müssen wertvolle Kirschbäume als Zukunftsbäume freigestellt werden, so dass die Holzernte im Winter sehr viel höher ausfallen wird als sonst. Deshalb wurde der Beschluss, Brennholz nur an einheimische Selbstwerber abzugeben, für ein Jahr ausgesetzt.

Info