Die syrische Künstlerin Maijada Ali stellt aktuell ihre Bilder in der Stadtbücherei Rockenhausen aus. Die Motive der Frau, die vor einigen Jahren flüchten musste, sind von ihrer Heimat geprägt. Luise Busch, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Büchereiteam, konnte die 45-Jährige für die kleine Ausstellung gewinnen.

Lesestoff und Kunst beflügeln gleichermaßen die Gedankenwelt des Lesers oder des Betrachters auf unterschiedliche Weise, nehmen ihn mit in eine andere Welt, provozieren, regen an oder ermöglichen es, ein wenig vom meist hektischen Alltag abzuschalten. Maijada Ali erzählt mit ihren Bildern aus ihrer Welt, ihrer Heimat in Syrien, die sie 2015 verlassen musste. Seither lebt sie mit ihren Kindern in der Verbandsgemeinde Rockenhausen, zuerst in Gehrweiler und seit 2017 in Rockenhausen. Vor neun Monaten konnte ihr Mann zu seiner Familie nach Rockenhausen kommen.

Einige ihrer Bilder zeigen die Straßen aus ihrem Wohnviertel in Aleppo. Gemalt sind die Kunstwerke mit Öl oder Acryl. „Am liebsten male ich mit Öl“, so Ali. „Weil man damit mehr Details und in mehreren Schichten malen kann.“ Schon als Kind hätte sie die Leidenschaft zum Zeichnen entdeckt. Ihre Kunst ausgestellt habe sie bereits in Rockenhausen im Café „Komm“ und in Kaiserslautern in einem Lokal, erzählt die gelernte Innenarchitektin.

Ali, die in Syrien auch als Kunstlehrerin gearbeitet hat, habe die Zeit in der Corona-Krise genutzt, um die Bilder für die Ausstellung zu malen. Maijada Ali möchte ihre Leidenschaft möglichst fortsetzten und in einem künstlerischen Berufsfeld arbeiten.

Die Ausstellung in der Stadtbücherei ist bis September zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr.