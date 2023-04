Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bolandener Ingo Pregernig ist am Sonntag bei den österreichischen Senioren-Meisterschaften in Klagenfurt am Wörthersee über 100 und 200 Meter auf Rang zwei und drei gelandet. Als fester Bestandteil der Nationalstaffel blickt er motiviert auf die Welt- und Europameisterschaft im nächsten Jahr.

Kühle Temperaturen um die zehn Grad und Dauerregen machten Bestleistungen über die Kurzdistanzen im Süden der Alpenrepublik am Sonntag kaum möglich. „Über 100 und 200