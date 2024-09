Ronneburg. Für den RV Bolanden gingen die Nachwuchsrennfahrer Raphael Ollig (U13) und Felix Bierling (U11) in Ronneburg an den Start und boten trotz schwieriger Bedingungen beeindruckende Leistungen.

Die Strecke, die es zu bewältigen galt, war alles andere als einfach. Der Start erfolgte in einem abschüssigen Streckenabschnitt, weshalb das Rennen neutralisiert begann und erst nach einer 90-Grad-Kurve auf der Ebene freigegeben wurde. Die 3,7 Kilometer lange Rundstrecke, gespickt mit fünf anspruchsvollen Anstiegen und einem steilen Schlussanstieg, verlangte den Fahrern alles ab. Felix Bierling musste diese Strecke drei Mal absolvieren, Raphael Ollig sogar sechs Mal.

Ollig konnte von Beginn an stark mithalten und folgte einer vierköpfigen Ausreißergruppe, die sich gleich in der ersten Runde vom Hauptfeld absetzte. Doch das hohe Tempo forderte seinen Tribut. In der dritten Runde musste der RVB-Fahrer die Spitzengruppe ziehen lassen und das Hauptfeld holte ihn ein. Sein Trainer Hermann Schäffer riet ihm, sein eigenes Tempo zu fahren – ein Rat, den Ollig beherzigte, auch wenn ihm die gesundheitlichen Probleme, die ihn bereits im Training behindert hatten, zunehmend zu schaffen machten.

In einer Dreiergruppe

Trotz aller Anstrengungen wurde er in der letzten Runde vom Feld überholt und musste schließlich abreißen lassen. Doch mit Kampfgeist sicherte er sich einen respektablen siebten Platz. „Er hatte sich mehr erhofft, da ihm eigentlich bergige Strecken liegen,“ so Trainer Schäffer. „Aber angesichts seines Trainingsrückstands kann er stolz auf sich sein.“

Auch in der U11 ging es direkt zur Sache. Früh wurde ein hohes Tempo gefahren, was das Feld schon in der ersten Runde auseinanderzog. Bierling hielt sich zunächst im Hauptfeld, konnte aber nicht mit den beiden Verfolgern mithalten, als der erste Anstieg kam. Stattdessen fand er sich in einer Dreiergruppe wieder, die es jedoch nicht schaffte, die Lücke zu den Führenden zu schließen.

Taktisch clever

Sein Trainer riet ihm, sich in der Gruppe mit der Führungsarbeit abzuwechseln, um am Schlussanstieg einen entscheidenden Sprint anzusetzen. Bierling setzte diese Taktik clever um und konnte in der Abfahrt einen Zwischenspurt einlegen, der ihm genug Vorsprung für den sechsten Platz sicherte. „Es waren viele Berge und das Rennen war sehr schnell,“ resümierte Felix Bierling nach dem Rennen erschöpft, aber zufrieden.

Mit dem Rennen in Ronneburg geht für Raphael Ollig und Felix Bierling eine ereignisreiche Saison zu Ende. „Wir machen jetzt eine kurze Trainingspause, bevor wir dann mit dem Aufbau für die Saison 2025 starten,“ kündigte Schäffer an.

Für die beiden RVB-Nachwuchsfahrer war der Renntag in Ronneburg ein gelungener Saisonabschluss. Beide konnten noch einmal ihre Stärken zeigen, auch wenn gesundheitliche und taktische Herausforderungen zu bewältigen waren. Der Fokus liegt nun auf der kommenden Saison, in der Raphael Ollig und Felix Bierling erneut für den RV Bolanden angreifen werden.