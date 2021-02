Seit 1986 sind die „Gellemer Hexe“ jedes Jahr an Weiberfasnacht „uff de Gass“ und sammeln für einen guten Zweck. Auch Corona kann sie nicht daran hindern, sich für ein soziales Projekt zu engagieren.

Da es in diesem Jahr nicht möglich ist, eine Hexen-Maut bei den Autofahrern einzusammeln, werden, wie Hexe Rita Stabel mitteilt, „Spendenhexen“ genannte Sammelbüchsen in den Göllheimer Geschäften aufgestellt. „Das Spendengeld soll in diesem Jahr an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Worms gehen“, so Stabel. Das Anliegen des Wünschewagens ist es, schwerstkranken Menschen egal welchen Alters einen letzten Wunsch zu erfüllen. Er ist seit 2017 in Worms stationiert und für Rheinland-Pfalz zuständig.

Die Spendenhexen stehen von Weiberfasnacht bis Aschermittwoch in folgenden Geschäften: Schreib- und Spielwaren Euler, Sparkasse Donnersberg, Metzgerei Lommel, Volksbank Alzey, Marktapotheke, Physiopraxis Erika Schnabel, Praxis Stahlheber-Dilg und im Wasgau-Markt. Außerdem nimmt jede Hexe auch persönlich Spenden entgegen.