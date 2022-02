Nach einem Jahr Corona-Pause sind am Donnerstag an Altweiberfasnacht die „Gellemer Hexe“ wieder „uff de Gass“. Mit Bollerwagen und Musik ziehen sie durch die Straßen, um freiwillige Spenden bei Autofahrern und Passanten – coronakonform – einzusammeln. Den Kindergärten statten die Hexen einen Open-Air-Besuch ab. Da der sonst übliche Besuch in Geschäften ausfallen muss, findet alternativ ab 15 Uhr ein Glühweinausschank im Gaulsstall (nach den aktuellen Corona-Vorschriften) statt. Außerdem stehen Spendendosen in den Göllheimer Geschäften aus.

In diesem Jahr sammeln die Hexen für die 17-jährige Lea Schütze aus Carlsberg. Sie ist in Folge einer Corona-Erkrankung im vergangenen Jahr gelähmt und jetzt auf den Rollstuhl angewiesen. Die „Gellemer Hexe“ möchten Lea und ihre Familie finanziell unterstützen.