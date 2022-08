Labilität in der Atmosphäre kann zunächst einige teils gewittrige Regenfälle auslösen. Dadurch werden die Temperaturen nach unten gedrückt.

Ab Freitag gewinnt der Keil eines Hochs bei den Azoren Einfluss auf das Wetter in unserer Region und trocknet die Luftmasse ab. Gleichzeitig kann sich die Luft dank längerer Sonnenscheindauer wieder auf sommerliche Werte erwärmen. Die etwas kühleren Nächte am Wochenende eignen sich zum Durchlüften.

Vorhersage:

Donnerstag: Kompakte Wolken bringen zunächst teilweise Regengüsse und einzelne Gewitter. Im Laufe des Nachmittags verziehen sich die meisten Wolken, so dass sich gelegentlich die Sonne in Szene setzen kann. Es ist nicht mehr so warm wie am Vortag, jedoch empfindet man die Luft als schwül.

Freitag: Sonne und durchziehende Wolkenfelder wechseln sich miteinander ab. Dabei bleibt es in der Regel niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern wieder in den sehr warmen Sommerbereich.

Samstag: Mit kräftiger Sonneneinstrahlung bilden sich zum Teil dickere Haufenwolken. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt jedoch eher niedrig. Die Temperaturen liegen dabei noch im angenehmen Sommerbereich.

Sonntag: Hohe und mittelhohe Wolkenschleier ziehen immer wieder über uns hinweg, sie lassen die Sonne oft nur milchig scheinen. Regen haben diese Wolken aber keinen im Gepäck. Die Temperaturen verändern sich nur wenig.

Weiterer Trend:

Bis Mittwoch geht es freundlich mit reichlich Sonnenschein weiter. Die Temperaturen steigen allgemein wieder an und können erneut die 30-Grad-Marke überschreiten.