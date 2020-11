Im Rahmen der Landesförderung für Dorferneuerungskonzepte gibt es inzwischen auch Geld für „Mehr Grün im Dorf“, so der Name eines Sonderkontingentes, das im März dieses Jahres aufgelegt wurde. Umweltfreundliche Dorf-Projekte, die zu einer stärkeren Begrünung beitragen sollen, in werden mit insgesamt rund einer Million Euro unterstützt; 420.000 Euro wurden bereits bewilligt.

48.900 Euro für „Ortslagendurchgrünung“

Unter den 14 Ortsgemeinden, die bis jetzt für diese Förderung ausgewählt wurden, ist auch Waldgrehweiler. Konkret bekommt das Dorf 48.900 Euro für die Ortslagendurchgrünung. Andere Gemeinden können noch bis 30. November Förderanträge stellen.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hob hervor, dass ein hoher Anteil von Grünflächen sich positiv auf die Qualität eines Dorfes als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt auswirke.