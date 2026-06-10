Der Kreis soll Unterstützung aus einem Förderprogramm bekommen. Im VG-Rat Kirchheimbolanden wurde nun einem Konzept zugestimmt. Doch nicht alle Fraktionen sind begeistert.

Den Kommunen im Donnersbergkreis könnte bald ein warmer Geldregen bevorstehen. Hintergrund ist das sogenannte Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, das der Bund 2025 beschlossen hat. Es umfasst 500 Milliarden Euro, von denen ein Teil an die Bundesländer geht. Rheinland-Pfalz erhält daraus rund 4,85 Milliarden Euro, der Donnersbergkreis knapp 65,5 Millionen Euro.

Bei der Verteilung des Geldes wurde vereinbart: Ein Drittel, rund 21,8 Millionen, bleibt direkt beim Donnersbergkreis. Zwei Drittel gehen nach Einwohnerzahl an die Verbandsgemeinden. Die VG Kirchheimbolanden würde demnach rund 11,5 Millionen Euro erhalten. Die übrigen Mittel verteilen sich auf die anderen Verbandsgemeinden: Die VG Winnweiler bekäme rund 7,6 Millionen Euro, die VG Göllheim rund 6,9 Millionen, die VG Eisenberg ebenfalls etwa 7,6 Millionen und die VG Nordpfälzer Land würde 9,9 Millionen Euro erhalten. Nicht verwendetes Geld muss bis Ende 2035 ausgegeben werden. Mittel, die dann noch übrig sind, fallen ab 2036 wieder an den Landkreis zurück. Der VG-Rat Kirchheimbolanden hat dem Konzept in seiner jüngsten Ratssitzung einstimmig zugestimmt.

Programm läuft bei 2042

In diesem Zuge wollte die VG zudem festlegen, für welche Projekte sie Geld aus dem Sondervermögen beantragen möchte. Gefördert werden können Investitionen, die nach dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Dazu zählen nicht nur Neubauten, sondern auch Sanierungen und Modernisierungen, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht. Die Projekte müssen spätestens bis Ende 2036 bewilligt sein, das Gesamtprogramm läuft bis 2042. Die VG-Verwaltung will dem Kreis mehrere Projekte vorschlagen, die in das regionale Umsetzungskonzept aufgenommen werden sollen. Diese wurden auch dem VG-Rat vorgestellt.

Das Geld soll vor allem in Bildung, Klima, Infrastruktur und Entwicklung des ländlichen Raums fließen. Folgende Projekte hat die VG-Verwaltung dem Landkreis zur angedachten Förderung präsentiert: die Sanierung und Modernisierung der Turnhalle der Grundschule Kirchheimbolanden sowie weitere Sanierungen und Modernisierungen an Grundschulen; die von Feuerwehrhäusern in Kirchheimbolanden und Dannenfels sowie von Fahrzeugunterständen in Morschheim, Marnheim, Stetten und Mörsfeld. Außerdem die Modernisierung der Verwaltung in den Bereichen IT, Digitalisierung und KI sowie den Ausbau der Radwege in der VG, vor allem um bessere Verbindungen zu bestehenden Radwegen in Nachbarregionen zu schaffen. Viele dieser Investitionen sind laut VG-Verwaltung wegen der angespannten Haushaltslage bislang verschoben worden. Nach Angaben der Verwaltung reicht das Volumen der geplanten Maßnahmen aus, um die Fördermittel sinnvoll einzusetzen.

Fraktionen bei Projektvorauswahl uneinig

Ziele des regionalen Umsetzungskonzepts sind übrigens das Sichern gleichwertiger Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, das Stärken von Wirtschaft und Fachkräften und das Fördern von Klimaresilienz und nachhaltiger Infrastruktur. Mit dem Beschluss wird noch nicht entschieden, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden oder welche Priorität sie haben. Zunächst geht es nur darum, die Vorhaben offiziell für das Förderprogramm anzumelden.

Kritik an der Auswahl der Projekte kommt vor allem vonseiten der FWG-Fraktion im VG-Rat. „Wir hätten uns eine andere Priorisierung gewünscht, beispielsweise fehlt uns eine Beteiligung der Kitas“, betont FWG-Fraktionssprecher Steffen Mandler. Die anderen Fraktionen halten dem entgegen, dass noch nichts in Stein gemeißelt sei und man erst einmal Projekte aufschreiben müsse. „Sonst erhalten wir im schlimmsten Fall gar keine Förderung“, sagt CDU-Sprecher Thomas Edinger. Aus Sicht seiner Fraktion sind zudem die „richtigen Projekte“ auf der Liste gelandet. Während dem Konzept alle Fraktionen zustimmten, erhielt der Beschluss zur Liste der Projekte insgesamt sieben Gegenstimmen aus der FWG-Fraktion – beschlossen wurde er dennoch.