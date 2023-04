Einer Frau wurde am Dienstag in einem Einkaufsmarkt der Geldbeutel gestohlen. Laut Polizei fand der Diebstahl zwischen 11.40 und 11.45 Uhr in Kirchheimbolanden statt. Die 82-Jährige trug den Geldbeutel in einer verschlossenen Tasche, die an ihrer Mobilitätshilfe befestigt war. Trotzdem konnte der Dieb den Geldbeutel mit Bargeld und verschiedenen Dokumenten entwenden. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter 06352 911-2700.