Am Samstagmittag wurde in einem Lebensmittelmarkt in Kirchheimbolanden eine Geldbörse gestohlen. Der Geldbeutel wurde laut Polizei während des Einkaufs samt Inhalt aus einem Einkaufskorb entwendet. Im Geldbeutel befanden sich sämtliche persönliche Dokumente sowie Bargeld. Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt werden lassen oder im Einkaufswagen liegen sollen.