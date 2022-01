Aus der Hosentasche wurde am Montag gegen 11.15 Uhr einem Mann in einem Einkaufsmarkt sein Geldbeutel gestohlen. Darin waren EC-Karte, Personalausweis, Führerschein, Bargeld und weitere wichtige Dokumente. Der Geldbeutel konnte einige Zeit später von einem Passanten in einem nahgelegenen Mülleimer aufgefunden werden, das Bargeld fehlte. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion Kirchheimbolanden zu melden.