In einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt wurde einer Kundin aus dem Landkreis Alzey-Worms die Geldbörse mit 150 Euro Bargeld und EC-Karte aus der Handtasche entwendet. Die Karte konnte umgehend gesperrt und damit nicht mehr für Bankabhebungen eingesetzt werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Taschendieben und rät, die Geldbörsen nicht im Einkaufswagen liegen zu lassen oder ungesichert in der Handtasche zu tragen. Auch wird davon abgeraten die PIN für EC-Karten, auch in Form von Telefonnummern oder ähnlich verschlüsselt, in der Geldbörse mitzuführen.