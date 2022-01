Dieser Einkauf wird der Frau wohl lange in Erinnerung bleiben: Am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr wurde einer 72-Jährigen in einem Supermarkt in Kirchheimbolanden ihr Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die Frau hatte die Tasche umgehängt. Die Polizei rät dazu, Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen und mit der Verschlussseite auf der Körpervorderseite zu tragen oder sie sich unter den Arm zu klemmen. Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufstasche liegen oder gar im offenen Einkaufskorb oder dem Einkaufswagen. Falls es doch dazu kommt, dass die Geldbörse gestohlen wurde, sollte sofort die Girokarte gesperrt werden (früher als EC-Karte bezeichnet) unter Sperr-Notruf 116 116. Weitere Tipps, wie man sich vor Dieben und Betrügern schützen kann, unter www.polizei-beratung.de