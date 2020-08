In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde in Kirchheimbolanden ein Geldautomat gesprengt. Derzeit läuft die Spurensicherung. Nach Auskunft des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz fehlt von den Tätern jede Spur. Momentan sei noch nicht klar, ob es sich um die Tat einer kriminellen Bande oder eines Nachahmers handelt. Zur Schadenshöhe äußere man sich in solchen Fällen generell nicht.