Noch ist nicht klar, worum genau es sich bei der Flüssigkeit gehandelt hat: Eine orange-gelbe Substanz auf dem Sippersfelder Weiher hat am Freitagnachmittag ein Großaufgebot der Feuerwehren auf den Plan gerufen. Wanderer hatten die unbekannte Substanz in der Nähe des Ablaufs in Höhe der Retzberghütte auf dem Wasser entdeckt.

Einheiten des Gefahrstoffzugs des Donnersbergkreises rückten zusammen mit der Feuerwehren Sippersfeld und Winnweiler an. Mit Hilfe eines Schlauchboots verlegten sie eine künstliche Barriere um den Ausfluss des Weihers, wie ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzleitung erläuterte. Experten des Gefahrstoffzugs nahmen Proben und wollten versuchen, den Stoff zu analysieren – das war vor Ort nicht möglich. Die schwimmende Flüssigkeit, deren Herkunft noch nicht ermittelt werden konnte, wurde von der Feuerwehr aufgenommen und wird entsorgt. Die Polizei ist in die Ermittlungen eingeschaltet.