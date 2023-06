Rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Pfingstferien sollen nun Symbole auf dem Boden den Schulweg zur Landsbergschule sicherer machen. Die „Gelben Füße“ sind ein Projekt der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

„Sicher zur Schule“ – so lautet das Motto der Aktion „Gelbe Füße“, an der sich die Grundschule mit Unterstützung der Stadt Obermoschel und des Schulfördervereins beteiligt. Und das ist gar nicht mal das erste Projekt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Landsbergschule: Schon vor drei Jahren waren zum besseren Schutz der Kinder vier lebensgroße, farbig bemalte Kinderholzfiguren auf dem Schulweg aufgestellt worden, die zudem mit Reflektoren für die winterliche Dunkelheit ausgestattet sind.

Vor allem in der Spitalstraße zur Schule geht es sehr eng zu. Zudem hat damals die Stadt noch zwei weitere Hinweisschilder aufgestellt, wie Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel und Beigeordneter Michael Rößel beim Aufbringen der „Gelben Füße“ erläuterten. Jene gelben Füße, aufgesprüht auf Gehwege und Straßen, sollen den Mädchen und Jungs Orientierung geben, wo ihr sicherster Schulweg verläuft und wo Straßen am besten überquert werden sollten.

Hatte sich der Start der Aktion coronabedingt etwas verzögert, wie Schulleiterin Katja Flohr berichtete, so war es nun Ende vergangener Woche so weit. An mehreren Stellen in der Stadt, etwa an der Querung der L379 am Kreuzungspunkt Landsbergstraße/Luitpoldstraße/Spitalstraße sprühten die Gemeindemitarbeiter Michael Mang und Carsten Greß mit vom Schulförderverein finanzierter Farbe die gelben Füße auf – einer Verbesserung für Kinder, die morgens zu Fuß oder per Bus zur Schule kommen.