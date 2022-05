Das Projekt „Gelbe Füße“ ist nur für Kommunen gedacht, in denen es Institutionen wie Kindertagesstätten und Grundschulen gibt. Eine Ortsgemeinde im Kreis hat deshalb jetzt von etwaigen Plänen Abstand genommen.

Die „Gelben Füße“ sind eine Aktion der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Die auf Bürgersteigen und Straßen aufgemalten Markierungen sollen Kindern die für sie günstigen Wege und Überquerungen im Verkehr anzeigen sowie sie über Gefahrenstellen leiten.

In Breunigweiler war in einer vergangenen Gemeinderatssitzung angeregt worden, sich an diesem Projekt zu beteiligen und solche Füße auf von Kindern viel genutzten Gehwegen im Ort aufzubringen. Damit sollte die Sicherheit der Kleinen im Straßenverkehr erhöht werden.

VG-Verwaltung und Polizei klären auf

Davon ausgehend hat Ortsbürgermeister Marcel Form die zuständigen Verwaltungsstellen über das Vorhaben informiert – und in deren Stellungnahme eine eindeutige Antwort erhalten: Sowohl das Ordnungsamt der VG-Verwaltung Winnweiler als auch die Polizei in Rockenhausen betonten, die „Gelben Füße“ richteten sich nur an Kommunen mit Einrichtungen, die von Kindern besucht werden – in erster Linie Grundschulen und Kindertagesstätten. Dies ergebe sich aus der von der Unfallkasse veröffentlichten Broschüre zum Thema.

Solche Institutionen gibt es aber in Breunigweiler nicht – und damit auch keine Hoffnung, dass das Projekt genehmigt würde. Zudem seien dessen Grenzen sehr eng gefasst, ein Aufbringen der Symbole auch nur in unmittelbarer Nähe solcher Einrichtungen erlaubt – nicht hingegen zum Beispiel im Bereich von Bushaltestellen. „Wenn dies von den Fachbehörden nicht gewünscht ist, nehmen wir Abstand von unserem Ansinnen“, betonte Form. Das haben die Ratsmitglieder so zur Kenntnis genommen.