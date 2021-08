Wer künftig einen mit einem gelben Band markierten Obstbaum sieht, der darf sich dort ohne Bedenken an den Früchten bedienen. Wie Stadtbürgermeister Marc Muchow mitteilt, ist das Band ein Zeichen dafür, dass das Obst ohne weitere Rückfragen gegessen oder geerntet werden darf. Interessierte Bürger können sich ab sofort in der Stadtbibliothek während der üblichen Öffnungszeiten mit einem „gelben Band“ versorgen. Auch der Bauhof stattet derzeit Obstbäume auf städtischen Liegenschaften damit aus. Durch das Projekt soll verhindert werden, dass überschüssiges Obst verfault anstatt verwertet zu werden. Eine kommerzielle Nutzung dieses Angebotes, also ein Weiterverkauf , ist jedoch ausdrücklich nicht erwünscht.