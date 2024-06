Überflutungen in Bayern und hohe Pegelstände des Rheins – die jüngsten Wetterereignisse haben ernste Auswirkungen und fordern Rettungs- und Einsatzkräfte landauf und landab. Auch Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz sowie der Brand- und Katastrophenschutz aus dem Donnersbergkreis waren in der Nacht von Montag auf Dienstag aktiv: Für die Hochwasserbekämpfung bei Biblis in Südhessen organisierten die Kräfte aus dem Kreis 4000 Big Bags, große Transportsäcke. Außerdem kam der vor anderthalb Jahren angeschaffte Teleskoplader Manitou MT 1135 zum Einsatz: um Sandsäcke zu verfüllen und um beim Dammbau zu unterstützen.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Eberhard Fuhr berichtet: „Am Einsatz in Biblis beteiligt waren und sind unter anderem Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren aus verschiedenen Orten.“ Der Anruf aus Biblis habe ihn am Montag um 21.38 Uhr erreicht. „Aus dem Donnersbergkreis waren wir mit Feuerwehren der VG Kirchheimbolanden, zwei Mann und einem Fahrzeug des DRK-Ortsverbands Eisenberg und mit Kräften des Brand- und Katastrophenschutzes vor Ort.“ Für den Teleskoplader, „einen geländegängigen Stapler mit variabler, größerer Reichweite“, sei es der erste Einsatz außerhalb der Kreisgrenzen. Laut Landrat Rainer Guth hat der Donnersbergkreis in den vergangenen Jahren „trotz knapper Kassen konsequent in den Bereich des Katastrophenschutzes investiert“.