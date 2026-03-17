Holprige Gehwege dürften in Rockenhausen bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt erhielt nun den Zuschlag für den Fußverkehrscheck 2026.

Die Fußwege der Stadt Rockenhausen könnten schon bald sicherer und barrierefreier sein. Diese Hoffnung macht nun eine Zusage aus der Landeshauptstadt Mainz: Rockenhausen ist als eine von zehn rheinland-pfälzischen Gemeinden für den Fußverkehrscheck 2026 unter dem Motto „Gut zu Fuß in meiner Stadt“ ausgewählt worden.

Im Februar hatte sich die Stadtspitze einstimmig für die Teilnahme an dem Landesförderprogramm ausgesprochen. „Die Teilnahme am Fußverkehrscheck freut mich sehr, die Stärkung der Rechte von Fußgängern und Radfahrern in unserer Stadt liegt mir schon seit meinem Amtsantritt sehr am Herzen“, sagte Stadtbürgermeister Michael Vettermann auf die positive Nachricht. Nun geht es im nächsten Schritt darum, Termine für Workshops zu finden. Veröffentlicht werden diese für Interessierte unter www.rockenhausen.de. Denn der Fußverkehrscheck ist ein Programm, bei dem neben Politikern und Verwaltung auch Bürger gefragt sind: Zusammen mit Experten werden bei einer Auftaktveranstaltung zunächst die Begehungsrouten und die Themen festgelegt. Im Anschluss folgen zwei Termine, an denen der Ist-Zustand der Fußwege sowie die Vor- und Nachteile aufgenommen und besprochen werden. In einem abschließenden Workshop werden konkrete Empfehlungen diskutiert und nächste Schritte zur Förderung des Fußverkehrs vereinbart.

Belebtere Ortskerne durch bessere Wege

Ziel des Programms, das vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unterstützt wird, ist es, die Fußwege in Kernzentren attraktiver, barrierefreier und sicherer zu gestalten. Dadurch sollen auch wieder mehr Menschen in die Innenstädte und Dorfzentren gelockt werden und sich ihre Aufenthaltsdauer verlängern, wovon wiederum gastronomische Betriebe sowie der lokale Handel profitieren. Eine Fachjury wählte aus allen Bewerbern zehn Teilnehmer aus. Sie werden bis voraussichtlich Ende 2026 von Experten eines Planungsbüros in der systematischen Analyse und Verbesserung ihrer Gehwege beraten.