Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht durch den Gehwegausbau in Steinborn der Charakter der Wohnstadt verloren? Das befürchtet die CDU, die die Wege zu breit findet. Sie will den Ortsbeirat in Zukunft stärker eingebunden wissen – und regte in einem Antrag die Bildung eines Arbeitskreises an.

Für Rosemarie Schilling (CDU) sind es Patzer, die noch lange wehtun werden. Bei den bisherigen Baumaßnahmen habe man Wege zum Teil so gestaltet, dass der Charakter der ursprünglichen Siedlung