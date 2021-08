Der Ausbau der Gehwege in Steinborn kann jetzt zeitlich doch nicht wie vorgesehen begonnen werden. In der Lessingstraße kann die Baumaßnahme erst nach der geschützten Vogelbrutzeit ab 1. Oktober starten. Dagegen kann es in der Richard-Wagner-Straße mit den Arbeiten ab sofort losgehen, heißt es in einer Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, die der RHEINPFALZ vorliegt.

Der Gehwegausbau in Steinborn hat in der jüngsten Sitzung des Eisenberger Stadtrates für Diskussionen gesorgt. Die Grünen äußerten in der letzten Sitzung vor den Sommerferien Bedenken gegen einen geplanten Wegeausbau vor dem 1. Oktober. Karsten Schilling bezog sich dabei auf das Bundesnaturschutzgesetz. Darin ist festgeschrieben, dass aus Gründen des Vogelschutzes bis zu diesem Zeitpunkt nicht in die Natur eingegriffen werden darf. Konkret bezog sich Schilling auf die Büsche am Rande der Gehwege.

Dagegen argumentierte die Verwaltung, diese Bereiche seien kontrolliert worden. Brütende Vögel habe man dabei allerdings nicht entdeckt. Deshalb sollten die Bauarbeiten vor Beginn der Schlechtwetterphase im Herbst starten, damit die Baustellen vor den Häusern möglichst schnell abgeschlossen werden können.

Bei der Naturschutzbehörde nachgehakt

Nachdem Schilling nun aber bei der Naturschutzbehörde nachgefragt hatte, sahen sich deren Vertreter vor Ort um und kamen zu dem eingangs genannten Ergebnis. Will heißen: In der Lessingstraße kann es erst nach dem 1. Oktober losgehen, „angrenzende Vegetationsflächen sind im Rahmen der Baumaßnahme nicht zu beanspruchen.“ In der Richard-Wagner-Straße sei der Gehwegausbau in Teilabschnitten schon jetzt möglich, der größte Teil der angrenzenden Begrünung sei hier Wiese. Einzelne Sträucher sollten umgepflanzt werden, um sie zu erhalten. Zwei Nadelgehölze könnten unterdessen erst nach dem 1. Oktober gefällt werden.

Aufgrund „der bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf das Einhalten naturschutzrechtlicher Vorgaben und eines naturverträglichen Gehwegeausbaus“ sei es laut Schilling „sachlich gerechtfertigt, notwendig und legitim“ gewesen, sich an die Naturschutzbehörde wenden, so Schilling in einer Stellungsnahme an die RHEINPFALZ.

Das sagt die Stadt

Schilling weist außerdem darauf hin, dass die Grünen „auf alle angeordneten und auch zukünftigen Maßnahmen ein angebracht kritisches Auge werfen werden“, damit nicht bereits im Vorfeld Tatsachen geschaffen würden, die mit dem Bundesnaturschutzgesetz „nicht im Einklang stehen“. Als „sachbezogene Pragmatiker“ gehe es den Grünen im Stadtrat nicht darum „sich zu profilieren“, so Schilling weiter. Vielmehr sei es für sie „ein primäres Anliegen, sich für die Natur, auch im Sinne des Gesetzes einzusetzen“.

Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) zeigte sich indes gestern auf RHEINPFALZ-Nachfrage überrascht von der Sichtweise der Unteren Naturschutzbehörde. Man müsse das allerdings so hinnehmen. „Die Leidtragenden sind in diesem Falle die Anwohner“, ist Funck überzeugt. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es im Herbst bei derlei Baustellen durchaus matschig und damit lästig für die Anwohner sein könne. Funck: „Daher hätten wir das eben gerne im Sommer gemacht.“