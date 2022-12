Das Ausbauprogramm für die Gehwege in Steinborn wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Das hat der Eisenberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Stadtrat hat die Aufträge für den Ausbau der Gehwege in der Theodor-Storm- und Richard-Wagner Straße für insgesamt 166.000 Euro an die Firma Hosgören aus Rodenbach vergeben. Der bisher 1.50 Meter breite Fußweg in der Theodor-Storm-Straße mündet nach 80 Metern in die Eichendorffstraße und wird auf 2,20 Meter bis 2,50 Meter verbreitert, mit Tiefbordsteinen eingefasst und mit grauem Rechteckpflaster im Fischgrätverband ausgelegt. Genauso wird der 72 Meter lange Streckenabschnitt in der Richard-Wagner-Straße, der an seiner Nordseite in einen Gehweg unterhalb der Mozartstraße verläuft, ausgebaut. In beiden Bereichen wird das VG-Wasserwerk neue Hausanschlüsse verlegen. Die Keep erneuert ebenfalls die Hausanschlüsse und das Niederspannungskabel. Die Straßenbeleuchtung wird auf LED umgerüstet.

Damit die fertigen Gehwege nicht wieder für Kabelarbeiten aufgerissen werden müssen, mahnte Manfred Boffo (FWG) eine „enge Zusammenarbeit“ mit der für den Breitbandausbau zuständigen Deutschen Glasfaser an. Die Entscheidung für den Ausbau werde von der CDU-Fraktion mitgetragen, so Reiner Unkelbach. Jedoch kritisierte er die Verbreiterung der Gehwege und die Versiegelung der Fläche. Ebenso sei auf eine behindertengerechte Gestaltung des Ausbaus zu achten. Steinborns Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) sagte, dass ihm keine Beschwerden wegen der Verbreiterung der Wege vorliegen. Im Übrigen, so Haas weiter, sei „dies alles schon beschlossen“. Er war verwundert, weshalb die Diskussion „immer wieder von vorne“ anfange.

Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) und der zuständige Mitarbeiter der VG-Werke, Andreas Lill, sicherten zu, dass bei den Ausbauarbeiten Fehler aus der Vergangenheit vermieden werden. Deshalb werde jeweils „vor Ort entschieden, wie genau etwas gemacht wird“, so Funck.