Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kommt ein Funkmast nach Sippersfeld – oder kommt er nicht? Wenn es nach der Ortsgemeinde geht, dann nicht. Gegen die Baugenehmigung würde sie jedenfalls gern klagen. Aber hätte eine solche Klage überhaupt Aussicht auf Erfolg? Ein Gutachten sollte diese Frage beantworten. Im Gemeinderat war man gespannt auf das Ergebnis.

Die Angelegenheit ist verzwickt: Die Deutsche Funkturm GmbH will einen Mobilfunkmast auf einem Grundstück am Schimmelberg bauen. Die Gemeinde Sippersfeld will den Mast nicht – und ein Teil