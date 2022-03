Mit dem Schrecken davon kam ein 70 Jahre alter Autofahrer am Montag, nachdem ein Unbekannter einen Gegenstand auf die Autoscheibe des Seniors geworfen hatte. Laut Polizeibericht war der 70-Jährige gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto in der Bahnhofstraße unterwegs, als der Unbekannte den etwa fünf bis sechs Zentimeter großen Gegenstand auf die Scheibe warf, die dadurch beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung setzen, Telefon 06352 9112700.