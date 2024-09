In der Sippersfelder Straße In der Kummel ist am späten Samstagabend ein Fahrer gegen einen Pfeiler einer Doppelgarage gefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr er fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern – als Uhrzeit wird 23.45 Uhr angegeben. Die Beamten berichten weiter: Mithilfe von Hinweisen aus der Nachbarschaft konnte die Identität des Fahrers ermittel werden. Der 35-Jährige sei auch nochmal zum Unfallort gekommen und habe angegeben, Bremse und Gas verwechselt zu haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr wurde die Garagendecke bis zur abschließenden Beurteilung der Statik gestützt.