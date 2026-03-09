In der Kirchheimbolander Vorstadt hat eine Praxis für Schmerz- und Palliativmedizin eröffnet. Binnur Halici möchte damit eine Versorgungslücke im Donnersbergkreis schließen.

Seit Anfang des Jahres führt Binnur Halici in Kirchheimbolanden eine Praxis für Schmerz- und Palliativmedizin. „Die nächsten Schmerztherapeuten sind oft 30 bis 40 Kilometer entfernt, und viele Praxen sind bereits ausgelastet“, erläutert die Fachärztin für Anästhesiologie die Gründe, warum sie sich mit ihrem neuen Angebot am Donnersberg angesiedelt hat.

Halici hat einen engen Bezug zur Region. Sie kam als Kind mit ihrer Familie aus der Türkei in die Pfalz und verbrachte einen Teil ihrer Schulzeit in Kirchheimbolanden. Nach ihrem Medizinstudium in Mainz arbeitete sie in verschiedenen Kliniken, unter anderem in Frankfurt, Ludwigshafen und Kaiserslautern. Zuletzt war sie in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung tätig: Sie kümmerte sich um Patienten, deren Erkrankungen nicht mehr heilbar sind. Dieses Fachwissen möchte sie nun in ihrer eigenen Praxis einbringen.

Therapie mit mehreren Bausteinen

Dort werden vor allem Menschen mit chronischen Schmerzen behandelt – etwa Patienten mit langjährigen Rückenbeschwerden, Fibromyalgie oder Schmerzen im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen. Auch bei komplexen Schmerzsyndromen und Beschwerden nach mehreren Operationen bietet Halici Hilfe an. „Das sind Patienten, die oft schon einen langen Weg hinter sich haben.“ Dabei sei ihre Praxis meist nicht die erste Anlaufstelle: „Erst nach abgeschlossener Diagnostik können wir die Behandlung diskutieren“, betont die Ärztin, die seit zwei Jahren wieder in Kirchheimbolanden zuhause ist. Viele Patienten seien zuvor bei Hausärzten oder bei Fachärzten wie Orthopäden oder Neurologen in Behandlung gewesen. Diese klärten zunächst mögliche Ursachen ab und könnten anschließend entscheiden, ob eine spezialisierte Schmerztherapie sinnvoll ist.

Die Praxis befindet sich im Gebäude des Seniorenzentrums Wolffstift in der Kirchheimbolander Vorstadt. Foto: Amanda Zitta

Vor dem ersten Termin müssen daher verschiedene Unterlagen eingereicht werden – darunter Arztberichte, Krankenhausbefunde und ein aktueller Medikamentenplan. Zusätzlich sollen die Patienten Fragebögen ausfüllen, die einen Überblick über ihre Schmerzbeschwerden geben. „Ich schaue mir alles vorher genau an, damit ich weiß, welche Therapien bereits ausprobiert wurden und wie wir weiter behandeln können“, erklärt Halici. Die Behandlung beschränke sich nicht auf Medikamente. Je nach Situation würden auch Physiotherapie, Psychotherapie oder Ergotherapie einbezogen, zudem seien auch Akupunktur oder Stoßwellentherapie möglich.

Wer als Patient infrage kommt

Neben der Schmerztherapie bildet die Palliativmedizin einen weiteren Schwerpunkt der Praxis. „Dann geht es um die Symptomkontrolle, um eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen“, sagt Halici. Darüber hinaus betreut sie Patienten in der außerklinischen Intensivpflege – etwa Menschen, die zu Hause beatmet werden.

Die Praxis nimmt gesetzlich Versicherte, Privatpatienten und Selbstzahler auf. Die Kassenzulassung zu erhalten, sei einer der schwierigsten Schritte bei der Gründung gewesen. Doch die Anästhesiologin hat nach eigener Aussage nicht locker gelassen: „Mir war wichtig, dass wirklich alle Patienten kommen können“, sagt Halici. Gerade bei chronischen Schmerzen sei eine enge Abstimmung mit den weiteren behandelnden Ärzten wichtig. Kapazitäten für neue Patienten sind noch vorhanden, betont Halici.

Info

Am Mittwoch, 25. März, findet von 11 bis 19 Uhr die offizielle Praxiseröffnung statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Zum Eingang gelangen Besucher durch den Garten des Seniorenzentrums Wolffstift.

