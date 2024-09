Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden sucht den Eigentümer eines womöglich gestohlenen Pedelecs. Das rot-graue Fahrrad der Marke Ecobike, Modell RX 500 aus dem Modelljahr 2023 war laut Bericht am Donnerstag von der Polizei in Kirchheimbolanden als womögliches Diebesgut sichergestellt worden. Mit Hilfe eines anschließenden Abgleichs der Rahmennummer konnte der Eigentümer jedoch nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet den Eigentümer daher, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden per Telefon unter 06352 9112700 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de zu melden.