Unter dem Titel „Drei Jahre Trockenheit: Quo vadis Land- und Forstwirtschaft“ bietet die Verbandsgemeinde Winnweiler am 3. Oktober eine geführte Wanderung an.

Immer länger andauernde heiße und trockene Wetterphasen, unterbrochen von kurzen, heftigen Starkregenereignissen und lokal auftretenden Unwettern, scheinen neuerdings die Sommermonate in Mitteleuropa zu prägen. Die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit werden auch am Donnersberg zunehmend sichtbar: Ernteausfälle, zunehmender Schädlingsbefall oder steigende Waldbrandgefahr sind die Folge. Der Frage, was das für die hiesige Land- und Forstwirtschaft bedeutet, stellen sich Dieter Gass, Revierförster in Sippersfeld, und Ulrich Schmitt vom Hofgut Neumühle.

Die Wanderung am Samstag, 3. Oktober startet um 10.30 Uhr am Bürgerhaus in Potzbach, Hauptstraße 6. Sie ist rund zehn Kilometer lang und dauert rund viereinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet acht Euro, wegen der begrenzten Anzahl der Teilnehmer ist eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 1. Oktober beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler, Telefon 06302 60261 oder per E-Mail an info@winnweiler-vg.de, erforderlich.