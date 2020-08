Am kommenden Freitag, 28. August, bieten die beiden Revierförster Dieter Gass und Franz Kern eine geführte Mountainbike-Tour an, die durch den Sippersfelder und Kerzenheimer Wald führt und den Titel „Unser Wald im Zeichen des Klimawandels“ trägt.

Die Häufung und Verschärfung von Witterungsextremen wie Hitze, Trockenheit und Stürmen bedeuten eine große Gefahr für den Wald. Dadurch werden die Bäume geschwächt, und Schädlingsbefall beispielsweise durch Borkenkäfer ist die Folge. „Der Klimawandel bedroht den Lebensraum Wald und damit seine gesamte Artenvielfalt“, heißt es in der Ankündigung dazu. Dieser Thematik stellen sich die beiden Forstmänner: Unterwegs bei kurzen Zwischenstopps zeigen sie Zusammenhänge auf, weisen auf Ursachen und Folgen hin und stellen mögliche Lösungsansätze, beispielsweise ein langfristiger Waldumbau hin zu klimaangepassten Mischwäldern, zur Diskussion.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz Retzbergweiher bei Sippersfeld. Von dort führt die geführte Mountainbike-Tour (etwa 30 Kilometer und rund 360 Höhenmeter) über den Großen Schlag zur Horsteiche und dann in den Kerzenheimer Hinterwald. Angefahren wird auch eine, durch Sturmtief „Sabine“ verursachte Windwurffläche und ein sogenannter Methusalembaum. Die Teilnehmer sollten mit Helm und einem geländetauglichen Fahrrad ausgestattet sein. Zum Abschluss gibt es gegrillte Wildbratwürstchen und isotonische Getränke. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person (inkl. Abschluss-Imbiss). Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zehn Personen, maximal bei 20 Personen. Die geführte Mountainbike-Tour wird vom Forstamt Donnersberg in Kooperation mit dem Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler angeboten.

Eine verbindliche Voranmeldung ist bis Mittwoch, 26. August, beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler, Telefon 06302/60261 oder info@winnweiler-vg.de möglich. Die Auflagen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung sind zu beachten. red