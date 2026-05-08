Ein Großaufgebot von Kranken- und Rettungswagen, Feuerwehr und Notärzten herrschte am Donnerstagmittag vorm Gymnasium Weierhof in Bolanden. Der Grund: ein medizinischer Notfall. Schüler hatten in der Pause eine Challenge durchgeführt, bei der eine kurze Ohnmacht ausgelöst werden sollte. Ein Schüler ist dabei auf den Hinterkopf gefallen. Er wurde ärztlich versorgt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Das schreibt Schulleiter Michael Scholz auf dem Facebook-Account der Schule. Demnach gehe es dem Betroffenen gut. Alle weiteren Schüler wurden ebenfalls vorsorglich untersucht. Nach aktuellem Stand wurde niemand weiter verletzt. Nachfragen der RHEINPFALZ beantwortete die Schule bislang nicht. Auch das DRK Eisenberg postete den Vorfall in sozialen Netzwerken.

Die sogenannte „Blackout-Challenge“, auch „Pilotentest“ genannt, ist eine gefährliche Mutprobe, die unter Jugendlichen auf Plattformen wie TikTok kursiert und immer wieder zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führt. Kinder und Jugendliche würgen sich dabei selbst oder gegenseitig, drücken auf den Brustkorb oder hyperventilieren, um gezielt eine kurzzeitige Ohnmacht herbeizuführen. Dabei soll die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen werden. Das führt manchmal unvorhersehbar kurzfristig, innerhalb von 15 oder 30 Sekunden, zum Bewusstseinsverlust. Ziel ist oft ein angeblicher Rauschzustand oder die Darstellung im Internet. Mediziner warnen ausdrücklich vor der Mutprobe und den gesundheitlichen Folgen.