Fehlende oder falsche Abrechnungen, Nachzahlungen in astronomischer Höhe, und niemand ist an der Hotline für Beschwerden erreichbar. Kunden der EWR haben in den letzten Monaten und Wochen einiges mitmachen müssen. Doch es scheint Besserung in Sicht.

„In den letzten Monaten haben viele unserer Kunden Verzögerungen bei der Rechnungsstellung erlebt. Diese wurden teilweise durch externe Faktoren wie die Einführung der Energiepreisbremse