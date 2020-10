In Obermoschel findet am Samstag die nächste Gedenkveranstaltung zur Deportation von Nordpfälzer Juden nach Gurs in Südfrankreich statt. Ab 15 Uhr wird Rainer Schlundt aus Mainz bei einem Gang durch den Ort Häuser und Plätze aufsuchen, die an die jüngere Stadtgeschichte erinnern.

Der aus Obermoschel stammende Historiker wird Ergebnisse seiner Forschungen vorstellen und interessierte Bürger ermutigen, sich an das Zusammenleben von Christen und Juden in der Region zu erinnern. Weitere Informationen über die Veranstaltungsreihe in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land gibt es unter 06361 8284. Die Besucher werden gebeten, die Corona-Regeln einzuhalten.